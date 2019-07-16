Умерла актриса театра Российской армии Ольга Вяликова
В настоящее время информация о дате и месте прощания с актрисой уточняется.
© Фото: Ольга Вяликова, facebook
Умерла актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова. Ее не стало на 66-м году жизни.
«Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года», - говорится в сообщении пресс-службы.
Вместе с тем известно, что на счету артистки было множество ролей. Например, Вяликова играла в спектакле «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», а также в спектакле «Похождения бравого солдата Швейка», уточняется в сообщении в Facebook.
В 2014 году актриса была награждена медалью «За трудовую доблесть».
В настоящее время информация о дате и месте прощания с артисткой уточняется.