Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры Киркорова
Авария произошла в Ростовской области. Водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел за пределы проезжей части.
© Видео: Volgodonsk News, YouTube © Фото: Volgodonsk News, YouTube
В Сети появились кадры с места ДТП с участием фуры команды Филиппа Киркорова.
Авария произошла в Ростовской области. Фуры направлялись из Волгодонска в Крым, где у народного артиста России запланированы концерты.
Как рассказал «Звезде» сам Киркоров, ДТП произошло из-за плохих погодных условий. Водитель не справился с управлением и на скользкой трассе съехал на обочину. Чтобы вытащить фуру из кювета, понадобилась помощь спасателей.
В результате происшествия никто не пострадал. Все фуры продолжили движение в сторону Крыма. Ближайший концерт Филиппа Киркорова пройдет в Феодосии 17 июля.