Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры Киркорова

В Сети появились кадры с места ДТП с участием фуры команды Филиппа Киркорова.

Авария произошла в Ростовской области. Фуры направлялись из Волгодонска в Крым, где у народного артиста России запланированы концерты.

Как рассказал «Звезде» сам Киркоров, ДТП произошло из-за плохих погодных условий. Водитель не справился с управлением и на скользкой трассе съехал на обочину. Чтобы вытащить фуру из кювета, понадобилась помощь спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал. Все фуры продолжили движение в сторону Крыма. Ближайший концерт Филиппа Киркорова пройдет в Феодосии 17 июля.