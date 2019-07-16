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Удар «Рапиры»: кадры артиллерийских стрельб под Ленинградом

Александр Пешков
14:01 16.07.2019
На полигоне в Ленинградской области артиллеристы провели учения с боевыми стрельбами из 100-мм противотанковых пушек МТ-12.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Ленинградской области артиллеристы уничтожили бронетехнику условного противника с помощью 100-мм противотанковых пушек МТ-12 и самоходных гаубицы «Гвоздика».

Главная задача учений заключалась в уничтожении мишеней прямой наводкой. Для этого использовалось орудие «Рапира». Это  орудие, созданное специально для уничтожения бронированных целей.

На расстоянии до трех километров снаряд пробьет самую надежную защиту. Для гарантированного поражения расчеты стреляли по одной и той же мишени.

После пушек на поле учебного боя вышли самоходные гаубицы «гвоздика». Результаты стрельбы каждого экипажа фиксировались с помощью беспилотников.

100-мм противотанковая пушка МТ-12 — советское буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, созданное в конце 1960-х годов.

Представляет собой модернизацию 100-мм противотанковой пушки Т-12 (индекс ГРАУ — 2А19), заключавшуюся в размещении орудия на новом лафете.

Максимальная дальность - 8200 метров (Осколочно-фугасный снаряд).

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