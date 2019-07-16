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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Тамара Астапенкова
01:39 16.07.2019
Солист группы «Океан Эльзы» возложил ответственность на СБУ за предотвращение таких попыток.
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
© Фото: Maxym Marusenko, globallookpress

Солист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук инициировал проект закона о «криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора».

На сайте партии предлагается возложить ответственность на СБУ за предотвращение таких переговоров, а Нацсовету лишать лицензии телеканалы и радиостанции, которые решили поддерживать «предателей информационно».

«Люди, которые подрывают украинскую независимость и продают ее России - предатели государства. Украина должна защищать себя и своих граждан на всех фронтах. Саботаж внутри страны надо прекращать. Это наш долг перед теми, кто проливает кровь на передовой», - заявил Святослав Вакарчук.

Если инициатива пройдет, то законопроект расширит статью о «Государственной измене» УК Украины. И за сепаратные переговоры может грозить от 13 до 15 лет лишения свободы, а так же 5-летний запрет на занятия определенной деятельностью.

«Чтобы отбить у некоторых антиукраинских политиков олигархов желание вступать в сепаратные переговоры, мы предлагаем усложнить им использование телеканалов, купленных для расшатывания украинской государственности», - добавил музыкант.

Ранее стало известно о предложениях солиста «Океана Эльзы» по установлению мира на Донбассе. По мнению артиста, на Украине нужно создать такие условия жизни, чтобы жители самопровозглашенных республик захотели вернуться под контроль украинских властей.

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