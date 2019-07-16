В Кремле прокомментировали новости о подготовке дезинформации в адрес российских властей

В Кремле не исключают дальнейших провокаций и публикации дезинформации об окружении президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением выступ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о подготовке спецслужбами США и Великобритании информационного вброса, с целью очернения окружения глав государства и руководства Минобороны, с целью обоснования очередных экономических ограничений в адрес Москвы.

«Детальной информацией я не располагаю, но исключать продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем», - заявил Песков на встрече с журналистами.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах предупредил, что западные спецслужбы готовят фейковые новости, чтобы при их помощи сформировать выгодную Западу информацию, которую потом вбросят в медийное пространство через подконтрольные Госдепу СМИ и некоммерческие организации.