Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США

Австрийский вице-канцлер Клеменс Яблонер дал согласие на выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Соответствующее заявление оказалось в распоряжении СМИ.

В тексте документа, который цитирует «Интерфакс», отмечается, что дальнейшая организация выдачи Фирташа входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены.

В конце июня Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена на ранее принятый вердикт апелляционного суда о его экстрадиции в США. Тогда отмечалось, что окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии Яблонер.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в марте 2014 года. Его задержала полиция Австрии по запросу американских властей. В Вашингтоне полагают, что бизнесмен хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции США за взятки на общую сумму $18,5 млн.

Фирташ не признает свою вину и называет данные обвинения политически мотивированными.