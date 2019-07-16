Небесная трепка: самый большой в мире пассажирский лайнер попал в зону турбулентности

Самый большой в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates попал в зону сильнейшей турбулентности. Инцидент произошел во время рейса из Окленда в Дубай, спустя три часа после вылета.

Лайнер бросало из стороны в сторону в течение получаса, все это время в пассажирском салоне была полная неразбериха. На опубликованных в Сети кадрах, которые сделали некоторые очевидцы, видны последствия небесной болтанки: всюду перевернутые тележки с едой, разбитые бутылки и посуда в салоне бизнес-класса.

После приземления некоторым членам экипажа и пассажирам потребовалась медицинская помощь.