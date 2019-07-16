Киркоров раскрыл подробности аварии с участием его команды

Филипп Киркоров раскрыл «Звезде» подробности аварии с фурой, в которой находилась команда артиста. ДТП произошло в Ростовской области, когда автомобиль направлялся из Волгодонска в Крым. Водитель не справился с управлением и на скользкой трассе съехал на обочину.

«Все живы, здоровы, фура не переворачивалась, в плохую погоду съехала с дороги. Спасибо МЧС, вытащили. По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся», - рассказал народный артист России.

В результате происшествия никто не пострадал. Ближайший концерт Филиппа Киркорова пройдет в Феодосии 17 июля.