Шойгу: в ВС РФ призвано 135 тысяч молодых людей

В ходе завершившегося накануне призыва в вооруженные силы призвано 135 тысяч молодых людей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В вооруженные силы и другие войска было направлено 135 тысяч молодых людей. Отмечу, что все запланированные мероприятия проходили максимально открыто», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в составе призывных комиссий работало около двух тысяч представителей общественных организаций, их заседания посетило более восьми тысяч родителей.

«Улучшилось и качество комплектования войск. Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование», - отметил Шойгу.

Он также добавил, что повышению привлекательности военной службы способствует создание научных и научно-производственных рот.