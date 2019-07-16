В Кремле отреагировали на инициативу Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение председателя СК РФ Александра Бастрыкина о возвращении конфискации имущества как дополнительного вида наказания.

Песков заявил, что данная идея нуждается в экспертной проработке.

«Сформированной позиции здесь нет. Решений не принималось», - сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента добавил, что в настоящее время обсуждения на данную тему не ведутся.

Песков также прокомментировал методы борьбы с коррупцией. Он отметил, что они постоянно совершенствуются в рамках комиссии, действующей в администрации президента под руководством Антона Вайно.

Кроме того, ранее глава СК рассказал о необходимости введения института уголовной ответственности для юридических лиц, поскольку практика показывает, что чаще всего денежные средства, нажитые коррупционным путем, выводятся за пределы страны именно через них.