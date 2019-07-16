Суд Амстердама отложил решение по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте на 6-9 месяцев. В тексте решения отмечается, что судьям необходима дополнительная информация от сторон, в частности, касающаяся прав собственности.

Коллекция скифского золота «Крым - золотой остров в Черном море» состоит из почти 2 тысяч экспонатов. Она была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - до того, как полуостров воссоединился с Россией. Экспозиция в Амстердаме закрылась в августе 2014 года.

Украинская сторона считает коллекцию своей собственностью, однако в Крыму такую позицию Киева не разделяют.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны. Свой вердикт судья аргументировал Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать решение суда, основываясь на принципах международного межмузейного обмена.