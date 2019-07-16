В России могут изменить порядок расчета платы за вывоз мусора

В России может измениться способ расчета стоимости вывоза мусора. В правительстве задумались над тем, чтобы сделать этот процесс более справедливым.

Сейчас стоимость услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) рассчитывается исходя из статистических данных. В частности, тариф регионального оператора умножается на норматив накопления для жителей конкретного региона и делится на число дней в месяце.

По поручению главы Кабинета министров РФ Дмитрия Медведева, Минприроды приступило к разработке нового способа начисления платы за услуги по вывозу мусора, который будет основываться на числе мусорных контейнеров на каждой специализированной площадке, сообщает канал «360».

«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», - привел свои расчеты исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

В результате общую сумму, которую региональный оператор выставляет за вывоз ТБО, необходимо будет поделить между офисами и квартирами, владельцы которых пользуются конкретной мусорной площадкой.