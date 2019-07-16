Град размером с яйцо выпал в Пермском крае

В нескольких районах Пермского края выпал крупный град. Снимками последствий стихии поделились в социальных сетях местные жители.

Сильный град прошел в Кунгурском, Ординском, Октябрьском, Уинском, Суксунском и Пермском районах. По словам пользователей Сети, он побил растения и овощи в огородах и едва не повредил окна в домах.

По предварительным данным, никто в результате непогоды не пострадал.