Евкуров будет руководить Главным управлением боевой подготовки Минобороны РФ

Юнус-Бек Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии, назначен на пост заместителя министра обороны Российской Федерации и будет руководить управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Указом президента России от 8 июля Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации», - сказал Шойгу.

Министр выразил уверенность, что знания и опыт Евкурова позволят успешно решать поставленные задачи, и пожелал ему больших успехов на новом посту.

Ранее информация о назначении Евкурова появилась на официальном сайте Минобороны РФ.