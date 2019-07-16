На Украине продают школьные дневники без Крыма

На Украине в одном из гипермаркетов посетители обнаружили дневник, который возмутил местных жителей. Снимок был опубликован в социальной сети Twitter.

На изображении показан дневник с картой Украины без Крыма. Фотография была сделана 15 июля. Однако в каком именно гипермаркете и когда, неизвестно.

При этом некоторые пользователи Сети не разделили удивления автора публикации, отметив, что «Крым и город Севастополь - разумеется, не Украина».

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума. По его итогам большинство местных жителей высказались за воссоединение полуострова с РФ.