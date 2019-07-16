«Культурная деградация»: эксперт назвал последствия принятия на Украине закона о языке

Государственный закон о языке этим утром вступил в силу на Украине. Он определяет исключительную роль украинской речи на территории всех регионов страны. Отныне сотрудники самых различных сфер жизнедеятельности общества обязаны разговаривать по-украински.

Нашумевший закон был подписан еще Петром Порошенко в конце его президентства. Следить за его исполнением на Украине будет специальная комиссия, куда сможет пожаловаться любой гражданин, который посчитает, что кто-то нарушает принятые стандарты.

В разговоре со «Звездой» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, к чему может привести столь необдуманно принятое решение.

«Этот закон вытесняет русский язык на обочину общественной и государственной жизни, так как он изгоняется из сферы образования, делопроизводства, законодательства, словом, из всех тех сфер, где язык играет важную роль. Людям оставляют возможность разговаривать на языке у себя дома, на кухне, на улице, но даже во время бытовой беседы продавец в магазине или официант в кафе обязаны теперь перейти на украинский язык. Это приведет к культурной деградации, обеднению культурного слоя на Украине и к его примитивизации», - заявил Беспалько.

Члены госкомиссии, призванные следить за исполнением закона, вправе карать его нарушителей крупными денежными штрафами. Курировать подобные вопросы будет специально назначенный уполномоченный по защите языка. Суммы штрафов немалые - от 128 до 450 долларов. Впрочем, эта норма начнет действовать на Украине только через три года.

Критики настаивают на том, что вступивший в силу закон о языке нарушает конституцию, так как дискриминирует языки национальных меньшинств. Например, русский язык считают родным примерно три четверти населения Донецкой области.