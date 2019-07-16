Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о взятке в отношении Якубаева

Квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о взятке в отношении бывшего судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Соответствующее представление было направлено в квалификационную коллегию судей председателем СК РФ. Следователи намерены возбудить против Якубаева уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», отмечает ТАСС со ссылкой на Солопову.

В марте 2019 года стало известно, что Федеральная служба безопасности ведет проверку в отношении Руслана Якубаева. В апреле он подал в отставку.

Якубаев занимал должность федерального судьи Кузьминского районного суда пять лет.