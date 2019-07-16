В Домодедово приземлился самолет с одним работающим мотором
Посадка была совершена благополучно. Аэропорт работает в штатном режиме.
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В столичный аэропорт Домодедово вернулся самолет, вылетевший в Кишинев. Причиной тому стали вибрации в правом двигателе. Воздушное судно совершило посадку с одним работающим мотором.
Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.
«Была вибрация в правом двигателе. После этого командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, отключил двигатель и совершил посадку с одним работающим двигателем», - сообщает РИА Новости.
В свою очередь в пресс-службе Домодедово уточнили, что посадка была совершена благополучно. Был осуществлен необходимый комплекс мероприятий для обеспечения приземления.
Аэропорт работает в штатном режиме.