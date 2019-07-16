В Турции сообщили о прибытии очередного самолета с элементами С-400

Во вторник, 16 июля, министерство обороны Турции сообщило о прибытии очередного самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как уточняется в пресс-релизе турецкого военного ведомства, доставка элементов С-400 осуществляется в запланированном режиме.

«В рамках этого процесса приземлился 11-й самолет на авиабазе Мюртед», - говорится в сообщении.

В настоящее время нет информации о том, сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, уточняет РИА Новости.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сформировать первый комплект купленных у России С-400 турецкие военные планируют до конца недели. Вся процедура поставок рассчитана до апреля следующего года.

О начале поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 стало известно 12 июля. Данная работа выполняется в рамках подписанного в сентябре 2017 года контракта. При этом в ряде американских СМИ появлялась информация о возможном введении США санкций против Турции в связи с покупкой С-400. В частности, речь идет о возможном исключении страны из программы F-35 (планировалась поставка 100 этих истребителей).

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.