Астрономы назвали регионы России, откуда удобнее всего наблюдать за лунным затмением этой ночью

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала подробности грядущего красного лунного затмения. Напомним, этой ночью жители России станут свидетелями редкого космического явления.

Максимальная фаза затмения земного спутника достигнет 65%, сообщают астрономы. При этом почти половина лунного диска окрасится в красный цвет, сообщила в разговоре со «Звездой» Кошман.

Всем любителям космических наблюдений эксперты рекомендуют вооружиться оптическими приборами. Подойдет и обычный бинокль. Особенно повезло жителям южных регионов, где условия для наблюдения максимально благоприятные.

«Затмение Луны будет видно в европейской части России, кроме ее севера. Явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны. Условия для этого будут несколько лучше на южных широтах, так как летом полная Луна поднимается невысоко над горизонтом. Затмение начнется в 21:43, когда наш спутник начнет входить в земную полутень, а в 23:00 Луна полностью в нее погрузится. Около 00:30 17 июля наступит максимальная фаза частного затмения, и Луна постепенно начнет краснеть в своей верхней части, покраснеет чуть больше половины ее диска», - объяснила суть явления Кошман.

Кроме того, во время затмения Луны можно будет наблюдать за планетой Сатурн, которая окажется справа от ее диска.

Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут. Конец затмения ожидается в 03:17.

Наблюдать за астрономическим явлением будет возможно только при ясной погоде, поэтому жителям Московского региона это вряд ли удастся, так как в столице и области ожидается облачная погода с прояснениями.