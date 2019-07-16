Полосатый рейс: побег тигра с проезжей части в Иваново попал на видео

Жители Иваново стали свидетелями необычного происшествия на одной из дорог города. Прямо посреди проезжей части из салона машины выбрался настоящий тигр. Хищник сначала вылезал из автомобиля задом, а затем резко спрыгнул на асфальт и попытался убежать.

Прозорливый хозяин тигра бросился за животным следом и успел поймать его за поводок. Разборка происходила на встречной полосе движения.

Откуда у мужчины тигр и с какой целью он перевозил хищника, неизвестно. Кадры были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее еще один инцидент с участием тигра, но уже дикого произошел в Индии. Мотоциклист и его пассажир чудом выжили после атаки бенгальского тигра в округе Ваянад в штате Керала.