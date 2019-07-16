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Полосатый рейс: побег тигра с проезжей части в Иваново попал на видео

Наталия Майорова
10:41 16.07.2019
Прозорливый хозяин тигра бросился за животным следом и успел поймать его за поводок. Разборка происходила на встречной полосе движения.
© Видео: Иваново, Вконтакте © Фото: Иваново, Вконтакте

Жители Иваново стали свидетелями необычного происшествия на одной из дорог города. Прямо посреди проезжей части из салона машины выбрался настоящий тигр. Хищник сначала вылезал из автомобиля задом, а затем резко спрыгнул на асфальт и попытался убежать.

Прозорливый хозяин тигра бросился за животным следом и успел поймать его за поводок. Разборка происходила на встречной полосе движения.

Откуда у мужчины тигр и с какой целью он перевозил хищника, неизвестно. Кадры были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее еще один инцидент с участием тигра, но уже дикого произошел в Индии. Мотоциклист и его пассажир чудом выжили после атаки бенгальского тигра в округе Ваянад в штате Керала.

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