Опубликованы кадры изнутри дома в Чечне, на который упал самолет

На месте падения легкомоторного самолета в Чечне начался разбор завалов. Планер рухнул на жилой дом, проломив его кирпичную стену. По счастливой случайности никто из трех жильцов дома не пострадал. Все они в состоянии психологического шока были доставлены в районную больницу.

Возможно, пилот пытался посадить самолет на проселочную дорогу, но не рассчитал траекторию и врезался в дом. Медики диагностировали у мужчины, находившегося у штурвала, перелом ключицы и также госпитализировали его.

Сообщается, что на месте падения самолета удалось избежать возгорания. Свою работу продолжают эксперты специально созданной комиссии, которой предстоит установить все обстоятельства случившегося.