Нарушение режима перемирия вновь зафиксировано в Сирии

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия.

Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - два, Хама - пять.

Оказание гуманитарной помощи населению САР

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.

Всего проведено гуманитарных акций - 2164, общий вес доставленного гуманитарного груза - 3486,241 тонны.

Примирение конфликтующих сторон

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий и переходе территории под контроль легитимного правительства САР не подписывались.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2534.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 234.