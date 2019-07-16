Форменный аферист: переодетый инкассатором мужчина вынес из автосалона в Ярославле пять миллионов рублей

Переодевшийся инкассатором мужчина похитил из автосалона в Ярославле пять миллионов рублей. Он сумел ввести в заблуждение кассира, которая отдала ему крупную сумму денег.

После получения наличных аферист вышел из здания, сел на велосипед и уехал. Обман вскрылся после приезда настоящих инкассаторов.

«Преступление было совершено организованной группой и тщательно планировалось. Для его совершения были приобретены форменная одежда инкассатора, велосипед, сотовые телефоны для связи и оттиск инкассации. Главную роль члены организованной группы отвели сообщнику из Москвы, чтобы исключить его случайную встречу с сотрудниками автосалона», - рассказала подробности дела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Долгое время злоумышленники под видом покупателей изучали график работы салона и время изъятия выручки. В день совершения преступления они сообщили своему сообщнику, что инкассаторский автомобиль выехал на маршрут.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить всех участников организованной группы. В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд для принятия решения.