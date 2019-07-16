На Майдане в Киеве позеленели фонтаны

В центре Киева, на Майдане Незалежности, неизвестные испортили воду в двух фонтанах. В один они вылили неизвестное вещество, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. В другой – мыльный раствор, после чего фонтан покрылся пеной.

© СВКП Київводфонд, facebook

По информации «Киевводфонда» были испорчены фонтаны «Водяной шар» и «Малый фонтан». На своей странице в Facebook сотрудники коммунального предприятия возмутились поведением киевлян. По мнению специалистов, подобные выходки приводят к загрязнению фонтанов и их быстрой поломке.

«Специалисты нашего предприятия быстро справились с повреждениями, после чего фонтаны начали работать в полную силу, согласно графику», - говорится в сообщении «Киевводфонда».

Коммунальщики попросили горожан быть внимательнее и в случае обнаружения подобных инцидентов, сообщать в соответствующие службы, чтобы они могли вовремя среагировать и устранить все повреждения.