Два легких и один прелестный: на Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Коллаборация LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), куда входят ученые из Новосибирского университета, объявили об обнаружении новых состояний прелестного бариона, которые с большой вероятностью можно назвать новыми частицами: Λb (лямбда-б барион (1D)) и Σb (сигма-б барион).

По словам сотрудника коллаборации LHCb Павла Кроковного, барион является частицей, которая состоит из двух легких кварков и прелестного кварка. Возбужденные состояния прелестного бариона предсказывались в теории, но до этого момента не наблюдались, так как не было достаточной статистики. Теория была разработана еще в 1986 году, когда прелестный барион не был открыт. И тогда высказывалось предположение, что должны существовать две частицы с очень близкими массами.

Об открытии новой частицы стало известно на конференции по физике элементарных частиц EPS-HEP, где его назвали одним из главных событий года в физике высоких энергий. Отчет об исследовании опубликован на сайте Института ядерной физики имени Будкера СО PAH. В нем говорится, что исследования по уточнению кварковой модели необходимы для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.