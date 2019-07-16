Названо имя нового исполняющего обязанности главы Пентагона

В США назначили нового исполняющего обязанности главы Пентагона. Им стал министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

Перемены в руководящих должностях связаны в первую очередь с тем, что ранее занимавшего пост и.о. Марка Эспера выдвинули на позицию министра, и в данный момент он ожидает утверждения от сената США. Так как исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов в соответствии с законодательством не может выдвигаться на пост министра, стало необходимым проведение некоторых рокировок. Об этом сообщает The Washington Times.

Между тем, ранее в Пентагоне обвинили Россию в попытках «пересмотреть мировой порядок». Так в ведомстве отреагировали на предупреждения российских политиков, раскритиковавших США за решение отправить на Ближний Восток дополнительные войска.