В небе навсегда: эксперты выяснят причины крушения вертолета с главой ОФ СЛА РФ на борту

В подмосковной деревне Барское-Мелечкино совершил жесткую посадку вертолет Robinson. В результате крушения погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин.

Вертолет завалился на бок, его винт искорежен, а кабина помята. На земле под ним осталась даже небольшая воронка. Детали фюзеляжа разбросаны в радиусе нескольких десятков метров.

Уже при первом осмотре прибывшие на место крушения пожарные находят в кабине вертолета тела двух погибших пилотов. Одним из них и оказался Игорь Никитин, вторым – пилот Олег Чернигин. Никитин семь лет назад совершил знаменитый полет с президентом России Владимиром Путиным и журавлями-стерхами, и именно Никитин страховал главу государства в воздухе. Он считался одним из лучших инструкторов России.

В самой федерации о погибшем вспоминают, с трудом подбирая слова из-за шока по поводу случившегося. Вице-президент Игорь Потапкин назвал Никитина замечательным человеком, с давних лет преданным авиационным видам спорта. Еще один вице-глава, Сергей Минигулов, вспоминает его как настоящего летчика, навсегда оставшегося в небе.

Никитин и Чернигин вылетели с аэродрома Шевлино в Солнечногорском районе днем, а уже ближе к вечеру обломки их вертолета обнаружили в поле. Что стало причиной крушения и успели ли пилоты передать диспетчеру информацию о неполадках или нет, предстоит выяснить. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета уже подключились к расследованию происшествия.

Специалистам придется не только провести экспертизу машины и изучить все узлы и состояние деталей, но и поговорить с диспетчерами. Согласно правилам полетов, при прохождении контрольных точек, пилоты должны были держать связь с землей. После жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.