Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров, который провел экстренное заседание областного правительства.

Ранее стало известно, что в результате съезда в кювет рейсового автобуса с людьми погибли шесть человек и более 20 получили ранения. Некоторых пострадавших, чье состояние оказалось критическим, пришлось эвакуировать с места ДТП на вертолетах санавиации.

«Автобус иностранного производства. Все кресла в салоне повылетали, пассажиры были не пристегнуты. И очередной факт, от которого волосы дыбом: водитель 18 раз привлекался к административной ответственности в основном за превышение скорости. Вот такие люди ездят, и вот чем все это заканчивается», - заявил Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

По словам Хабирова, дорога на месте аварии была хорошая, с разметкой, цитирует врио главы региона РИА Новости. Кроме того, врио главы Башкирии отметил, что пострадавшим, которые сейчас находятся в уфимских больницах, будет оказана вся необходимая помощь.