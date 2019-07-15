В пресс-службе госохраны Зеленского раскрыли детали ДТП с участием кортежа

Микроавтобус Управления государственной охраны Украины, который входит в кортеж президента страны Владимира Зеленского, попал в ДТП во время возвращения из командировки. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе госохраны.

По их данным, в результате аварии жертв нет. При этом уточняется, что автомобиль Зеленского в ДТП не участвовал.

«Четырнадцатого июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Помимо микроавтобуса, участниками аварии стали еще два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.

Ранее в Сети появились кадры с места инцидента. В соответствии с заявлением пресс-службы Управления госохраны в настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители.