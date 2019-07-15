Пять человек погибли в результате пожара в Подмосковье

В подмосковном Жуковском загорелся частный дом. В этот момент в нем находились семь человек.

Пожар возник в 4 утра в двухэтажном деревянном доме, расположенном на Луговой улице. Огонь быстро распространился по всей территории. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возгорание. В доме они обнаружили тела пяти человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, среди погибших трое мальчиков от четырех до 13 лет и две женщины. Еще два человека - мужчины 19 и 78 лет - госпитализированы с ожогами различной степени.

Причины пожара устанавливаются.