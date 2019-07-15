Огненный дождь: металлургический комбинат на Украине залило расплавленным чугуном
Тонны расплавленного чугуна залили цеха металлургического комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 12 июля, однако видео появилось лишь сейчас. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как раскаленный металл выливается в цех, а сотрудники комбината тщетно пытаются остановить огненную реку.
По словам очевидцев, авария произошла в миксерном отделении завода, где установлено новое оборудование. В результате ЧП из специальных ванн вылилось две тысячи тонн чугуна, сообщает активист Максим Бородин, который опубликовал видео инцидента на своей странице в Facebook.
В результате аварии никто не пострадал и не погиб. Прибывшие пожарные подразделения приступили к тушению огня и охлаждению емкостей с расплавленным металлом.