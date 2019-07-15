В Германии назвали «Северный поток - 2» необходимым для ЕС

Европа не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», а все потому, что он ей необходим. С таким заявлением выступил глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», экс-министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла.

По его словам, Германия и большинство европейцев считают проект нужным и верным. При этом после отказа от угля ЕС могут понадобиться большие объемы голубого топлива, а самым выгодным и экологичным способом его поставки является именно «Северный поток – 2».

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то "Северный поток - 2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ», - сообщил политик в интервью Deutschlandfunk.

Он также отметил, что при большом желании ЕС якобы может осложнить и замедлить строительство газопровода. Однако несмотря на это проект все равно будет реализован. В заключение Пофалла выступил за санкции против РФ.

Ранее стало известно, что конгресс Соединенных Штатов планирует наложить не менее пяти видов санкций в адрес тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой трубопровода «Северный поток - 2» по дну Балтийского моря.