Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Якутии
ДТП произошло на автодороге «Вилюй в 11 утра по местному времени (05:00 мск).
© Фото: МЧС России
Три человека погибли в результате крупного ДТП в Якутии, еще пять пострадали.
Авария произошла на 140-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в 11 утра по местному времени (05:00 мск).
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, грузовой автомобиль Mitsubishi Canter, перевозивший легковушку, протаранил микроавтобус Toyota Hiace с 11 пассажирами в салоне. От столкновения все три машины загорелись.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.