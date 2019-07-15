Названа возможная причина смертельного ДТП с перевернувшимся автобусом в Башкирии

Шесть человек погибли, более 20 получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом, который перевернулся в Башкирии. Очевидцы трагедии первыми пришли на помощь пострадавшим. Они пытались перевернуть лежащий на крыше автобус, но не смогли этого сделать. Извлекать пассажиров из искореженного металла пришлось при помощи специального оборудования и спецтехники.

На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и два вертолета санитарной авиации для тех пассажиров, чье состояние требовало немедленной госпитализации. К этому часу в больницах остаются восемь пассажиров злополучного автобуса. Среди них один ребенок.

«В районе населенного пункта Ирныкши произошло ДТП на 61 километре автотрассы республиканского значения. Водитель автобуса допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в автобусе находились 40 человек», - заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алексей Головко.

Водитель автобуса направлен на медицинское освидетельствование. По предварительной версии, причиной аварии могла быть неблагоприятная погода.

«Авария произошла на ровном участке дороги. По словам водителя, из-за сильного дождя. Сейчас Следственные органы проверяют эту информацию», - поделился предварительными итогами расследования главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов.

Рейсовый автобус ехал из Белорецкого района Башкирии в Татарстан, в Набережные Челны. Большинство пассажиров возвращались домой после активного отдыха - сплава по реке.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, по двум статьям - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование находится на особом контроле Центрального аппарата Следственного комитета РФ. Прокуратура проводит собственную проверку.