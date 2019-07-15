У россиян появится дополнительный выходной

Россияне могут получить еще один дополнительный оплачиваемый выходной день. Взять его можно будет один раз в год с целью прохождения диспансеризации.

В настоящее время работодатель должен предоставлять людям предпенсионного и пенсионного возраста сразу два выходных дня с этой целью. Теперь предлагается отводить еще один день на медосмотр работникам до 40 лет.

В Академии труда и социальных отношений полагают, что может быть принято решение о предоставлении двух или трех выходных дней на диспансеризацию.

«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», - сообщил проректор академии Александр Сафонов.

Работодатели легко смогут определить, был ли сотрудник в поликлинике: после прохождения диспансеризации выдается справка с подтверждением. Но результаты обследований и диагнозы там не указываются, сообщает сайт «Российской газеты».

В начале июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в текущем и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.