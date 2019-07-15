К поискам пятилетнего россиянина в Польше подключились местные жители

В Польше продолжаются поиски пятилетнего мальчика - гражданина России. Спасатели обследовали более трех тысяч гектаров территории, но пока безрезультатно. Как сообщил представитель комендатуры полиции Варшавы Сильвестр Марчак, в поисковой операции задействованы армия, собаки-ищейки, вертолет и БПЛА. К поискам присоединились местные жители и охотники.

О пропаже пятилетнего Давида сообщила его мать. Десятого июля отец забрал ребенка из города Гродзиск-Мазовецкий. По словам матери, он должен был привезти мальчика к ней в Варшаву, но перестал выходить на связь.

Вскоре поисковому отряду удалось обнаружить машину отца Давида недалеко от железнодорожных путей. Там же находилось тело мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой. Следов ребенка на месте не было.

По неподтвержденным сведениям, отец Давида страдал игроманией и имел огромные долги. Следователи не исключают, что мужчина мог высадить мальчика по пути.