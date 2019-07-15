В сирийском Хомсе встретили новую группу беженцев из лагеря Рукбан

В центре временного размещения в сирийском Хомсе встретили новую группу беженцев, которым удалось покинуть лагерь смерти «Эр-Рукбан».

Десятки семей пока расселили в здании пустующей школы. Долгие годы эти люди прожили под прицелами автоматов боевиков. В лагере по сей день царят антисанитария, проблемы с питанием и питьевой водой.

Большинство беженцев, среди которых много детей, сильно истощены, напуганы и очень настороженно относятся к незнакомым людям, с ними постоянно работают психологи. В лагере также дежурят врачи сирийского Красного Полумесяца, они осматривают беженцев и выдают им необходимые лекарства.

Напомним, лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что ситуация в лагере наблюдается катастрофическая: в нем наблюдается дефицит питьевой воды, медикаментов, а американские военные ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из местных жителей.