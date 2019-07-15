В посольстве РФ в Южной Корее раскрыли подробности инцидента с россиянами

Россияне, которым власти Южной Кореи отказали во въезде, вернулись на родину. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил пресс-атташе российского посольства в Сеуле Дмитрий Банников.

Ранее стало известно, что при прохождении пограничного контроля сразу 16 российских граждан не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях.

«У сотрудников миграционной службы Южной Кореи возникли подозрения в том, что российские граждане приехали с целью нелегального заработка. В ходе собеседования им были заданы стандартные вопросы: где они намерены остановиться, какие достопримечательности посмотреть, владеют ли они корейским или английским языками. Вразумительных ответов они дать не смогли, достопримечательностей не знали, а жить планировали в регионе, который туристы не посещают. Кроме того, обратные билеты у всех были куплены через 60 дней, что тоже нетипично для туристов. Все формальности с российским гражданами были завершены еще вчера. Этой ночью все они вылетели из Сеула в Иркутск», - рассказал пресс-атташе посольства России в Южной Корее.

Ранее похожая ситуация произошла в Мексике. Там в страну не пустили 14 человек с российскими паспортами. Местная миграционная служба также решила, что цели их поездки не соответствуют заявленным.