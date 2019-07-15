Один звонок: в Совфеде назвали способ остановить войну в Донбассе

Евросоюз способен одним звонком в Киев прекратить внутриукраинский конфликт в Донбассе, а также побудить власти страны к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, вместо этого Европа предпочитает вводить санкции против России просто потому, что так якобы «удобнее».

Косачев также прокомментировал высказывание главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая призвала РФ сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и «немедленно предпринять» действия для соблюдения его положений.

Парламентарий усомнился в том, что Брюссель помнит об одностороннем выходе США из соглашения в феврале, а также о том, что президент РФ подписал закон о приостановке действия Договора лишь в июле.

«Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», - написал Косачев в Facebook.

Косачев отметил, что аналогичной тактики ЕС придерживает и в вопросе Украины, поскольку вводить санкции против РФ удобнее, чем «одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе».

Вместе с тем он добавил, что Москва постоянно сигнализирует иностранным партнерам о готовности к ведению активного диалога о механизмах контроля над вооружениями. Однако же предложения российской стороны игнорируются.

Косачев подчеркнул, что для этого Брюсселю придется отказаться от вассальной дипломатии и предпринять попытки «повысить свой голос против ближайшего союзника».

«Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России», - заключил политик.

В начале 2019 года Вашингон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. При этом США обвинили Россию якобы в длительном «нарушении» договора.

В свою очередь в Москве все обвинения отвергли, заявив, что Путин анонсировал зеркальный ответ на решение США выйти из ДРСМД еще 2 февраля.

Путин также подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, а все предложения российской стороны по разоружению «остаются на столе и двери открыты». Однако он потребовал впредь не инициировать переговоров по этому вопросу.