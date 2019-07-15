Эксперты приступили к осмотру обломков вертолета, разбившегося в Подмосковье

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту авиакатастрофы в Подмосковье, где накануне вечером разбился частный вертолет. Установлено, что незадолго до трагедии он вылетел с аэродрома Шевлино.

В кабине вертолета находились два пилота. Один из них Игорь Никитин - глава федерации легкой авиации России. Обломки вертолета обнаружили в поле неподалеку от деревни Барское-Мелечкино, что в Солнечногорском районе Подмосковья.

Подавали ли пилоты сигнал бедствия, а может успели сообщить диспетчеру причину, по которой возникла экстренная ситуация - сейчас выясняют, место крушения оцеплено. Первыми у вертолета оказались пожарные, затем подоспели медики, с работе приступили эксперты.

Известно, что погибший Игорь Никитин не только пилот с огромным опытом, но и тот самый человек, который учил президента управлять дельталетом. Семь лет назад Никитин и Путин совершили знаменитый полет с редкими журавлями-стерхами. Тогда Никитин инструктировал и страховал главу государства.

«К сожалению так бывает. Плохо, когда уходят такие люди. Хочу напомнить, что Игорь Никитин посвятил всю жизнь авиации. У него очень много научных трудов», - рассказал первый вице-президент объединенной федерации сверхлегкой авиации России Сергей Минигулов.

Версию, по которой могло случиться ЧП, пока что не называют. Лишь говорят о жесткой посадке, то есть вертолет, мог быть управляемым до столкновения с землей. Возможно это была авторотация, режим при котором сажают машину с неработающим двигателем. В этом случае винт вращается от набегающего потока воздуха.

«Ушел из жизни великий человек, который развивал авиацию. Очень хороший и отзывчивый человек, который стоял у истоков авиации», - заявил вице-президент объединенной федерации сверхлегкой авиации России Илья Орлов.

Очевидно, что специалистам придется не только провести экспертизу машины: изучить все узлы и состояние деталей, но и поговорить с диспетчерами. Знали ли они о полете Никитина и том, какого маршрута придерживались летчики. Ведь, и на вертолетах пилоты, при прохождении контрольных точек, должны держать связь с землей. После жесткой посадки заведено уголовное дело.