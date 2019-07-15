Сотрудники СК РФ задержали основателя компании «Новый поток»

Основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова в пятницу задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники полиции предъявили ему постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу, о чем стало известно сегодня.

«"Новый поток" информирует о том, что 13 июля 2019 года, по прилету в Москву из зарубежной командировки, в аэропорту Шереметьево был задержан председатель совета директоров АО "Новый поток" Дмитрий Мазуров и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. В настоящее время Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу», - говорится в заявлении АО «Новый поток».

В компании настаивают на неправомерности действий в отношении Дмитрия Мазурова. В пресс-службе подчеркнули, что он сам явился в Следственный департамент МВД, где предоставил всю интересующую правоохранителей информацию, сообщает ТАСС.

В заявлении компании «Новый поток» также говорится, что Мазуров не скрывался от следствия и не собирался покинуть страну.