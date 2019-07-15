Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека, по предварительным данным, погибли при ДТП в Якутии на федеральной автодороге «Вилюй»: там грузовик протаранил микроавтобус с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

Инцидент произошел в 11 часов утра (05:00 по Москве).

«Произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в результате ЧП также есть пострадавшие. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.