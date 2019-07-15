Грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами в Якутии

На федеральной автодороге «Вилюй» в Якутии произошло смертельное ДТП: грузовик протаранил микроавтобус, в салоне которого находились люди.

Как уточнили в управлении ГИБДД по республике, инцидент произошел примерно в 11 часов утра (05:00 по Москве).

«На 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе добавили, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Накануне случился еще один трагический инцидент с участием автобуса. В воскресенье, 14 июля, ДТП произошло в Архангельском районе Башкирии. В настоящий момент известно о гибели шести и травмах 13 человек. Всего в автобусе находились 40 человек. На месте трагического ДТП работают 14 бригад скорой помощи, три бригады санавиации и бригада психологов.