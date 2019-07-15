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Жажда здоровья: выявлен оптимальный напиток для ЗОЖ

Наталия Майорова
06:48 15.07.2019
По мнению исследователей, для создания такого напитка необходим топинамбур.
Жажда здоровья: выявлен оптимальный напиток для ЗОЖ
© Фото: pixabay

Исследователи выяснили, что наиболее оптимальным напитком для людей, которые придерживаются здорового образа жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.

Группа ученых из ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук пришли к выводу, что это клубненосное растение, которое известно также под названием «земляная груша», обладает универсальными лечебными свойствами.

Его, например, применяют при производстве лекарств, которые необходимы для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, а также при ожирении, заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, исследователи убеждены, что это растение содержит также полезные углеводы, пектиновые вещества и витамины группы В, а также аскорбиновую кислоту и β-каротин. При этом белок топинамбура является полноценным и содержит набор незаменимых аминокислот.

Это растение богато калием, магнием, кальцием, фосфором, а также железом, цинком и кремнием. Сам напиток из топинамбура – это мутная жидкость с тонкоизмельченной мякотью.

В исследовании ученые отмечают, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки кроме топинамбура могут входить пюре из моркови, тыквы или яблока. Также речь идет о соках из персика, маракуйи и ананаса. Но содержание пюре из топинамбура должно составлять не менее 15%, сообщает RT.

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