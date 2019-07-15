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Глава затопленного района в Иркутской области ушел в отставку

Ян Брацкий
06:44 15.07.2019
Ранее в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова было возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Russian Government via, Globallookpress.com

Глава Нижнеудинского района Сергей Худоногов освобожден от занимаемой должности. Такое решение приняли депутаты районной Думы на экстренном заседании.

Об отставке попросил сам Худоногов, сославшись на неудовлетворительное состояние своего здоровья. Об этом «Звезде» рассказала зампредседатель Думы Нижнеудинского района, исполняющий обязанности депутата на постоянной основе Вера Татарникова.

«Двенадцатого июля 2019 года в Думу Нижнеудинского района поступило заявление от мэра Сергея Худоногова с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. На следующий день было созвано экстренное заседание Думы, на котором присутствовал сам Худоногов. Он попросил поддержать его отставку и большинство депутатов его поддержали», - рассказала Татарникова.

На этом же заседании депутаты постановили, что исполнять обязанности районного главы будет первый заместитель мэра Александр Архангельский. Он будет занимать свой пост до внеочередных выборов, которые состоятся в конце декабря.

Ранее стало известно, что в отношении Сергея Худоногова Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Установлено, что коммунальные службы района во время сильнейшего паводка ликвидировали последствия стихии на личном участке чиновника.

Дело возбуждено по статье «Злоупотребления должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее нарушение законных прав и интересов граждан и организаций».

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