В Бурятии локализован угрожавший детскому лагерю лесной пожар

Спасатели локализовали лесной пожар под Улан-Удэ, угрожавший детскому лагерю. Ранее из-за него были эвакуированы более 100 детей.

Уточняется, что пожар локализован на площади 16 гектаров. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

Как отметили в пресс-службе МЧС РФ, спасатели планируют потушить пожар в первой половине дня.

«Как только пожар будет потушен, дети вернутся в лагерь. Планируется, что пожар будет ликвидирован в первой половине дня, до 12.00», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что более 180 человек, включая 129 детей, были эвакуированы из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии. Причиной тому стал горящий вблизи лесной массив. В республике действует особый противопожарный режим. Кроме того, в Северо-Байкальском районе и Забайкальской национальном парке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Лес горит в километре от поселка Сотниково.