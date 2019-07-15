В России научат криптокабины выдавать электронные паспорта

В концерне «Автоматика», входящем в госкорпорацию «Ростех», рассказали, что доработают специальные криптокабины, которые сейчас предназначены для выдачи загранпаспортов, под оформление внутрироссийских документов.

Кабины с дополненным функционалом начнут работу уже в июле 2019 года, а к концу года ими оснастят все действующие многофункциональные центры. Любой россиянин сможет получить электронный паспорт за несколько минут.

В настоящий момент криптокабины умеют регистрировать лица и отпечатки пальцев россиян, сканировать документы в двух диапазонах и проводить двухфакторную биометрическую верификацию.

Как рассказал «Известиям» глава «Автоматики» Владимир Кабанов, печатать и выдавать документы криптокабина не научится. Предварительно предполагается, что гражданин со специальным бланком паспорта верифицирует свою личность в кабине в присутствии сотрудника МФЦ, после чего активируется микросхема паспорта, и документ становится действующим. Однако, какой окончательный вид примет процедура, на данный момент еще неизвестно.

Ранее вице-премьер российского правительства Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. По его словам, окончательное решение о сроках еще не принято, и движение в данном направлении идет аккуратно и ориентировано в первую очередь на желание людей.