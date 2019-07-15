Названа дата начала восстановления Иркутской области от последствий паводка

Восстановление инфраструктуры в пострадавшей от сильнейшего паводка Иркутской области должно начаться в субботу, 20 июля.

Ориентировочно к этой дате из всех задействованных в ликвидации потопа структур на территории региона останется лишь местный МЧС, так как активная фаза ликвидации стихийного бедствия заканчивается и начинается фаза ликвидации его последствий. На данном этапе каждая местная коммунальная структура проведет работу в своей области, чтобы полностью восстановить все разрушения.

Как сообщил РИА Новости глава Минстроя России Владимир Якушев, главной проблемой остается восстановление жилья, социальной структуры и школ к 1 сентября.

Напомним, Иркутская область сильно пострадала от небывалого паводка, затопившего огромную территорию в считанные часы. Сильные дожди прошли в Приангарье в конце июня, после чего поднялся уровень воды в реках Ут, Бирюса, Уда, Кирей, Ия и Икейка. В связи с наводнением пострадало свыше 3 тысяч человек, более 450 госпитализировано. Жертвами паводка стали 25 человек.