Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог. Теперь за 1 километр грузоперевозчики будут платить 2,04 рубля. До этого действовал льготный тариф 1,9 рубля за километр. Ежегодную индексацию тарифа на размер инфляции переносили трижды: в 2016-м, 2017-м и 2018 годах.

«Дальнейшие планы по индексации учитывают требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа. «Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет» - говорится в сообщении Минтранса РФ.

С 1 февраля 2020 года тариф системы «Платон» за 1 километр составит 2,20 рубля, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рублей.

«Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%», - приводят слова министра транспорта России Евгения Дитриха на сайте ведомства.

Российская государственная система «Платон» действует в стране с 15 ноября 2015 года. Предполагалось, что летом прошлого года будет запущена ежегодная индексация тарифа, однако она была перенесена на 1 июля 2019 года.